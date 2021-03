EHA News - Deutsch Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron haben mit dem russischen Präsidenten Putin eine Zusamm… https://t.co/6xhpcBG20k vor 8 Minuten Serafeim Stasinos Merkel, Macron and Putin in talks on using Sputnik V jab in Europe, says Kremlin https://t.co/LYs4svz0v0 vor 12 Minuten casmir okoli Merkel, Macron and Putin in talks on using Sputnik V jab in Europe, says Kremlin https://t.co/lcSNInslCK vor 13 Minuten Merkur TV RT @merkur_de: Theoretisch kann in der deutschen Impf-Kampagne ein Vakzin mehr ja nur gut sein. Nun zeichnet sich eine Kooperation beim rus… vor 18 Minuten Merkur Wirtschaft RT @merkur_de: Theoretisch kann in der deutschen Impf-Kampagne ein Vakzin mehr ja nur gut sein. Nun zeichnet sich eine Kooperation beim rus… vor 18 Minuten Merkur Welt RT @merkur_de: Theoretisch kann in der deutschen Impf-Kampagne ein Vakzin mehr ja nur gut sein. Nun zeichnet sich eine Kooperation beim rus… vor 18 Minuten