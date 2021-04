01.04.2021 ( vor 16 Stunden )



Krankenschwestern und Pfleger arbeiten in der Corona-Krise am Limit. In ihrer zuvor gewonnenen Krankenschwestern und Pfleger arbeiten in der Corona-Krise am Limit. In ihrer zuvor gewonnenen Sendezeit machen Joko und Klaas deswegen stundenlang auf den Pflegenotstand in Deutschland aufmerksam. Lob kommt dafür von der Konkurrenz - und sogar Olaf Scholz äußert sich. 👓 Vollständige Meldung