02.04.2021 ( vor 12 Stunden )



Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen waren lange Zeit die Horror-Nachrichten in Deutschland. Gut ein Jahr nach Pandemie-Beginn sind viele Bewohner mittlerweile vollständig geimpft, mehrere Bundesländer erlauben deshalb wieder direkten Kontakt und Veranstaltungen. Nicht alle Länder gehen diesen Weg.