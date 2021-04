02.04.2021 ( vor 11 Stunden )



Das Osterwetter erfreut uns nicht mehr mit den frühlingshaften, ja gar sommerlichen Temperaturen. Stattdessen müssen wir uns wieder wärmer anziehen. In einigen Teilen Deutschland wird es sogar schneie n. April, April, der macht was er will: Dieser Spruch passt für die erste Woche des eigenwilligen 👓 Vollständige Meldung