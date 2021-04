02.04.2021 ( vor 2 Stunden )

Taipeh (dpa) - Bei einem schweren Zugunglück in Taiwan sind mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen. Wie die taiwanischen Behörden am Freitagnachmittag (Ortszeit) außerdem bestätigten, wurden zudem über 60 Verletzte in Krankenhäusern behandelt. Der Zug mit acht Wagen und mehr als 350 Passagieren a