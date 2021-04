Phil_Around_the_World Russischer Aufmarsch an Grenze. EU sichert Ukraine „unerschütterliche“ Unterstützung zu. Na ich bin gespannt wie… https://t.co/iZWPmNS7Oi vor 30 Minuten Deutsch365 Russischer Aufmarsch an Grenze. EU sichert Ukraine Unterstützung zu. https://t.co/sb9HDs7Kbg vor 1 Stunde MuckPhoto RT @ntvde: Russischer Aufmarsch an Grenze: EU sichert Ukraine Unterstützung zu https://t.co/yGsiolFs8t vor 2 Stunden Raissa 🇮🇱🇺🇸🇩🇪🇳🇱🇮🇱 Mit wehenden Fahnen marschiert man in einen Krieg. Russischer Aufmarsch an Grenze. EU sichert Ukraine Unterstützung… https://t.co/3VTfh6Umrf vor 2 Stunden Marco Herrmann Russischer Aufmarsch an Grenze: EU sichert Ukraine Unterstützung zu https://t.co/Fymoa7PHl8 vor 3 Stunden Rainer (t.me/RainersInfoBlog auf Telegram) Russischer Aufmarsch an Grenze: EU sichert Ukraine Unterstützung zu - https://t.co/z0GpSTHr73 https://t.co/Zhnj2KZUlz vor 3 Stunden