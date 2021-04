05.04.2021 ( vor 6 Tagen )



Am 12. April werden die Corona-Beschränkungen in Großbritannien gelockert. Das bestätigte Premier Am 12. April werden die Corona-Beschränkungen in Großbritannien gelockert. Das bestätigte Premier Johnson – und betonte seine Vorfreude auf das erste Bier im Pub. Alle Infos im Newsblog. Weltweit haben sich laut Johns-Hopkins-Universität mehr als 130 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert 👓 Vollständige Meldung