08.04.2021 ( vor 6 Tagen )



Falsche Personaldokumente, weiß gefärbte Haare und Masken – damit haben sich zwei Männer in Mexiko-Stadt eine Corona-Impfung erschlichen. Der Schwindel flog auf, sie erwarten Strafen. Zwei Schwindler in Mexiko haben ein deutlich höheres Alter vorgetäuscht und sich so Corona-Impfungen ergaunert.