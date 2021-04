08.04.2021 ( vor 1 Woche )



Er sitzt in der Türkei und macht sich lustig über die deutsche Justiz, die ihn sucht. Wieso fühlt er sich sicher – und haben deutsche Behörden zu lange geschlafen? Jetzt soll sich sogar die Bundesregierung wegen Attila Hildmann erklären: Ist er in der Türkei vor deutscher Strafverfolgung geschützt 👓 Vollständige Meldung