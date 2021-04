08.04.2021 ( vor 6 Stunden )



Celle (dpa) - Die vermisste 16-jährige Isabella aus Celle in Niedersachsen ist zweieinhalb Wochen nach ihrem Verschwinden wieder in der Obhut ihrer Eltern. Das Mädchen sei heute aus Frankreich nach Deutschland zurückgekehrt, teilte die Polizei in der Kreisstadt mit. Isabella sei äußerlich körperlich 👓 Vollständige Meldung