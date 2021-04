08.04.2021 ( vor 18 Stunden )

Nach dem Nein zu einem Übernahmeangebot geht es für die Belegschaft des MAN-Werks in Steyr in Oberösterreich quasi zurück an den Start – allerdings mit weniger Spielraum. Denn die Zentrale in München peilt nun weiter die Schließung an. Investor Siegfried Wolf, der das Werk in Steyr übernehmen wollte, bedauerte das Ergebnis und übte Selbstkritik.