11.04.2021 ( vor 1 Woche )



Im Norden Europas gab es am Samstag mehrere Demonstrationen gegen Corona- Im Norden Europas gab es am Samstag mehrere Demonstrationen gegen Corona- Maßnahmen . In Finnland nahm die Polizei 20 Personen wegen Verstößen gegen Pandemie Regeln fest. Bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen sind in Finnland 20 Menschen festgenommen worden. Nach Polizeiangaben versammelten sich am 👓 Vollständige Meldung