Leserdiskussion: CDU und CSU - gespalten in der Union? Respektvoll wollten Armin Laschet und Markus Söder die Kandidatenfrage in der Union lösen. Doch die Sitzung der Bundestagsfraktion am Dienstag habe...

sueddeutsche.de vor 3 Tagen - Politik Auch berichtet bei • t-online.de