Experten für Aerosole warnen vor einer Symbolpolitik in der Corona-Krise. Statt Debatten über den Aufenthalt in Biergärten zu führen, sollte vielmehr strikte Maßnahmen in Innenräumen ergriffen werden, so die Forscher. Denn dort herrsche die höchste Gefahr einer Ansteckung.