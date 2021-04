12.04.2021 ( vor 1 Stunde )



Es ist ein neuer Fall von Polizeigewalt, ganz in der Nähe der Stelle, an der George Floyd vor einem Jahr getötet wurde: Ein junger Schwarzer wird bei einer Verkehrskontrolle erschossen. Sein Tod löst erneut Proteste in Minnesota aus.