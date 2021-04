Nach dem Tod von Prinz Philip will ein Augenzeuge gesehen haben, wie Prinz Harry in London gelandet ist. Der Buckingham Palace äußert sich dazu bisher nicht....

London/Windsor (dpa) - Die britische Königsfamilie bereitet sich nach dem Tod von Prinz Philip auf die Trauerfeierlichkeiten vor. Noch am Samstag wurde mit...

Mit dem Tod von Prinz Philip verliert die Queen nicht nur ihren treusten Begleiter - es entsteht auch eine Lücke im strengen Zeremoniell am königlichen Hof....

Nach Tod von Prinz Philip: Glocken der Westminster Abbey sollen 99 Mal läuten Trauer in Großbritannien: In London versammeln sich zahlreiche Menschen, die berühmte Kirche Westminster Abbey will Prinz Philip mit 99 Glockenschlägen...

