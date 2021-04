14.04.2021 ( vor 6 Stunden )



Am Wochenende postet Micaela Schäfer ein Bild von ihrer Corona-Impfung. Eigentlich will sie damit andere ermutigen, doch der Schuss geht sprichwörtlich nach hinten los. Jetzt erklärt das Nacktmodel, warum es so früh seine Dosis bekam. Am Wochenende postet Micaela Schäfer ein Bild von ihrer Corona-Impfung. Eigentlich will sie damit andere ermutigen, doch der Schuss geht sprichwörtlich nach hinten los. Jetzt erklärt das Nacktmodel, warum es so früh seine Dosis bekam. 👓 Vollständige Meldung