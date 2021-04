18.04.2021 ( vor 4 Stunden )



Noch befindet sich Deutschland mitten in der dritten Corona-Welle. Vizekanzler Scholz wagt aber trotzdem schon einen Blick in die Zukunft. Der SPD-Politiker geht davon aus, dass es im Sommer Lockerungen geben wird, die auch Urlaubsreisen möglich machen.