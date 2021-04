19.04.2021 ( vor 5 Stunden )



Politisch sind George W. Bush und die ehemalige First Lady Michelle Obama "uneins", privat pflegen beide aber eine enge Freundschaft. Das hat in der amerikanischen Bevölkerung für reichlich Verwunderung gesorgt. Zeugnis für eine polarisierte Gesellschaft, findet der frühere US-Präsident. Politisch sind George W. Bush und die ehemalige First Lady Michelle Obama "uneins", privat pflegen beide aber eine enge Freundschaft. Das hat in der amerikanischen Bevölkerung für reichlich Verwunderung gesorgt. Zeugnis für eine polarisierte Gesellschaft, findet der frühere US-Präsident. 👓 Vollständige Meldung