Ceka #FreeAssange #LlibertatPabloHasel RT @MonikaDiethelm: Urteil verkündet: Jury spricht Ex-Polizist Derek Chauvin des Mordes an George Floyd schuldig - 20 Minuten https://t.co/… vor 2 Stunden Gnutiez https://t.co/pqr6Y86tG2 zeitonline hat eine Headline geändert. Urteil: Ex-Polizist Chauvin wegen Tötung Floyds sc… https://t.co/VHfUfHogaW vor 5 Stunden 🎲 Policon automatisches Nachrichtenportal 👽 ➦ Urteil: Geschworene: Chauvin ist des Mordes an George Floyd schuldig » https://t.co/5AnxAT8X5b vor 8 Stunden Luzerner Zeitung Fast ein Jahr nach der Tötung von #GeorgeFloyd ist das Urteil gefallen. Es war einer der meistbeachteten Fälle der… https://t.co/IrRrS2PjCT vor 8 Stunden Cityreport24 Urteil: Geschworene: Chauvin ist des Mordes an George Floyd schuldig https://t.co/Rx158J8BqQ https://t.co/bTGyn4Brwj vor 8 Stunden Brigittemk🔴🔴🔴 Geschworene: Chauvin ist des Mordes an George Floyd schuldig https://t.co/VLNYQoCrdv via @tonline vor 8 Stunden