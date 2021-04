21.04.2021 ( vor 3 Stunden )



Kaum ein Absteiger kämpfte in den letzten Jahrzehnten der Kaum ein Absteiger kämpfte in den letzten Jahrzehnten der Bundesliga so wenig und so aussichtslos gegen den Abstieg , wie ein einstiger Champions-League-Halbfinalist: Der FC Schalke macht eine desaströse Saison perfekt. Das bewegt vor allem eine Klublegende tief. 👓 Vollständige Meldung