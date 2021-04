22.04.2021 ( vor 8 Stunden )



Russische Militärmanöver an der Russische Militärmanöver an der Grenze zur Ukraine lassen in Kiew die Alarmglocken schrillen. Nun kündigt der russische Verteidigungsminister überraschend an, dass die Soldaten zurückgezogen werden. Ob die angedrohte Sperrung der Seegebiete um die Krim ebenfalls ausfällt, bleibt abzuwarten. 👓 Vollständige Meldung