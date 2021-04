23.04.2021 ( vor 5 Stunden )

Die Corona- Krise ist in Indien mit mehr als 300.000 Neuinfektionen am Tag außer Kontrolle geraten. Hinzu kommt ein Brand in einem Krankenhaus , der mehr als ein Dutzend Corona-Patienten das Leben kostete. Bei einem Brand in einer Intensivstation in Indien sind mindestens 13 Corona-Patienten gestorb