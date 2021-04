25.04.2021 ( vor 2 Stunden )

Dutzende TV- und Kino-Stars haben die aktuellen Corona- Maßnahmen in Zweifel gezogen – und eine hitzige Debatte ausgelöst. Eine prominente Ärztin fordert sie nun auf, eine Schicht auf einer Intensivstation zu verbringen. In der Debatte um die Internetaktion # allesdichtmachen wird die Kritik an den p