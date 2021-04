27.04.2021 ( vor 3 Stunden )



Die Infektionszahlen in der Die Infektionszahlen in der Türkei bleiben auf einem bedrohlich hohen Niveau. Präsident Erdogan ordnet daher den strengen Lockdown für sein Land an. Hintergrund ist zudem das Ende des Fastenmonats Ramadan. 👓 Vollständige Meldung