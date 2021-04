Alexander New post (Zypern-Verhandlungen: Die Fronten sind verhärtet) published on https://t.co/RaBjl5DDcP - https://t.co/ymxxbYuwPJ vor 1 Tag Leonidas Exuzidis RT @SchmitzFlorian_: In #Genf geht es wieder um die #Zypernfrage. Die Positionen sind festgefahren. Die Insel hängt zwischen geschichtliche… vor 1 Tag Weltraum Rob☂️ RT @PeterRuLa: Zypern-Verhandlungen: Die Fronten sind verhärtet https://t.co/6SATDgUOKE vor 1 Tag Florian Schmitz In #Genf geht es wieder um die #Zypernfrage. Die Positionen sind festgefahren. Die Insel hängt zwischen geschichtli… https://t.co/36ZIvxAasM vor 1 Tag Peter Lauterbach Zypern-Verhandlungen: Die Fronten sind verhärtet https://t.co/6SATDgUOKE vor 2 Tagen