Die Impfkampagne nimmt in Deutschland an Fahrt auf. Die Risikogruppe der über 80-Jährigen ist fast vollständig geimpft. Und dennoch: Die Intensivstationen sind wieder voll. Nur liegen dort heute deutlich mehr jüngere Corona-Patienten als noch in der zweiten Welle . Woran liegt das?