Covid-Rekorde in Indien - Paris verhängt Quarantäne 01:10 Indien hat so viele Corona-Tagesneuinfektionen und -Tote registriert wie noch nie in gut einem Jahr Pandemie. Wer aus Indien nach Frankreich will, muss in Quarantäne, wie Reisende aus Brasilien, Chile, Argentinien oder Südafrika.