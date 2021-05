02.05.2021 ( vor 3 Stunden )



Der Start in den Wonnemonat Mai hat es in sich. In der kommenden Woche wird es stürmisch und regnerisch. Die Temperaturen reichen von frostig bis frühlingshaft mild. Bis hin zu Gewitter ist alles dabei. Pünktlich zum Muttertag ändert sich die Wetterlage. 👓 Vollständige Meldung