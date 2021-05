03.05.2021 ( vor 6 Stunden )



Wien (dpa) - In der Europäischen Union ist die Skepsis gegen eine Corona- Wien (dpa) - In der Europäischen Union ist die Skepsis gegen eine Corona- Impfung einer Umfrage zufolge nach wie vor verbreitet. 33 Prozent der EU-Bürger wollten sich weder so schnell wie möglich noch in diesem Jahr impfen lassen, sagte der Vertreter der EU-Kommission in Österreich, Martin Selmayr, i 👓 Vollständige Meldung