03.05.2021 ( vor 6 Tagen )



Das Angebot an exotischen Waren ist heutzutage riesig- daher könnte man denken, unsere Ernährung müsste in den vergangenen Jahrzehnten vielfältiger geworden sein. Aber ganz im Gegenteil. Vor 100 Jahren war die Kost insgesamt deutlich abwechslungsreicher. Das Angebot an exotischen Waren ist heutzutage riesig- daher könnte man denken, unsere Ernährung müsste in den vergangenen Jahrzehnten vielfältiger geworden sein. Aber ganz im Gegenteil. Vor 100 Jahren war die Kost insgesamt deutlich abwechslungsreicher. 👓 Vollständige Meldung