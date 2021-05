05.05.2021 ( vor 3 Stunden )



Hunderttausende Menschen protestierten nach der als gefälscht geltenden Präsidentenwahl in Belarus gegen Amtsinhaber Alexander Lukaschenko. Dessen Machtapparat reagierte mit Gewalt. Nun zeigen vier deutsche Anwälte Lukaschenko im Namen von Folteropfern beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe an.