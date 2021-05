06.05.2021 ( vor 6 Stunden )

Van Horn (dpa) - Die Raumfahrtfirma von Amazon Gründer Jeff Bezos will im Juli erstmals Touristen ins All bringen. Der Start sei für den 20. Juli geplant, teilte die Firma Blue Origin mit. Ein Sitz in der Astronauten-Kapsel, die große Panorama- Fenster hat und in der sechs Menschen Platz finden, soll