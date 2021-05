Quelle: DPA - vor 2 Tagen



«Lindenstraße»-Schauspieler Willi Herren in Köln beerdigt 01:09 Köln, 05.05.21: Rund zwei Wochen nach seinem überraschenden Tod ist der ehemalige «Lindenstraße»-Schauspieler Willi Herren in Köln beerdigt worden. Mit einer Kutsche wurde der schwarze Sarg mit Herrens Leichnam am Mittwoch zu seinem Grab auf dem Kölner Melatenfriedhof gefahren - darauf zu...