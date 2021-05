Quelle: Spot on News STUDIO - vor 23 Stunden



"Irrtum": Peter Altmaier wirft falsche Karte in die Urne 01:23 Die Bundesregierung hat einheitlich gegen eine Patentfreigabe bei Impfstoffen gestimmt. Nur Peter Altmaier nicht. Er habe eine "falsche Karte in die Urne geworfen", erklärte er.