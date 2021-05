Corona-Krise in Indien: 27 Stunden zwischen Leben und Tod Rohan Aggarwal ist ein junger Mediziner und noch in der Ausbildung. In einer Klinik in Neu-Delhi entscheidet auch er, wer lebt und wer stirbt. Bilder einer...

ZEIT Online vor 3 Tagen - Top Auch berichtet bei • Presseportal