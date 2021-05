10.05.2021 ( vor 14 Stunden )



Während für Geimpfte Lockerungen gelten, sind die Auflagen in Während für Geimpfte Lockerungen gelten, sind die Auflagen in Schulen und Kitas weiter hoch. Der Vorsitzende des Kinderschutzbundes sieht darin ein weiteres Indiz für eine Ungleichbehandlung junger Menschen in der Corona- Krise . Auch sie sollten zeitnah geimpft werden. 👓 Vollständige Meldung