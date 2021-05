10.05.2021 ( vor 3 Stunden )

Am gestrigen Sonntag diskutieren unter anderem Luisa Neubauer und Armin Laschet in der Talkshow " Anne Will ". Die Klimaaktivistin wirft dem CDU-Kanzlerkandidaten vor, Hans-Georg Maaßen in seiner Partei zu dulden, obwohl dieser "antisemitische Inhalte " verbreite. Ist da was dran?