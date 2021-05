Eskalation in Jerusalem: Raketen auf Israel – Hamas-Anführer bei Gegenschlag getötet

10.05.2021 ( vor 5 Stunden )



Seit Tagen kommt es in Seit Tagen kommt es in Jerusalem zu schweren Krawallen. Auf ein Ultimatum der Terrororganisation Hamas reagierte Israel mit Angriffen auf den Gazastreifen. Dabei soll ein Mitglied der Hamas- Führung getötet worden sein. Kurz nach Ablauf eines Ultimatums der islamistischen Hamas ist die Gewalt in Naho 👓 Vollständige Meldung