12.05.2021 ( vor 1 Tag )



Brad Pitts Liebesleben ist immer mal wieder in den Schlagzeilen. Über seine Ex-Frau Angelina Jolie dagegen liest man meist nur, wenn es wegen des Sorgerechtsstreits vor Brad Pitts Liebesleben ist immer mal wieder in den Schlagzeilen. Über seine Ex-Frau Angelina Jolie dagegen liest man meist nur, wenn es wegen des Sorgerechtsstreits vor Gericht geht. In einem Interview erklärt die Schauspielerin nun, warum sie "jetzt schon sehr lange alleine" ist. 👓 Vollständige Meldung