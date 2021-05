12.05.2021 ( vor 13 Stunden )

Gaza/ Tel Aviv (dpa) - Israel und die militanten Islamisten im Gazastreifen haben ihren blutigen Schlagabtausch auch am Mittwoch fortgesetzt. Bei erneut intensivem Raketenbeschuss durch Militante aus Gaza wurden am Abend in Israel mehrere Menschen verletzt. Ein Mensch in Sderot schwebte nach Angaben