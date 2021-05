13.05.2021 ( vor 2 Stunden )

Die Terrororganisation Hamas feuert Hunderte Raketen auf Israel , die Bewohner von Städten in der Nähe des Gazastreifens leben in Angst. Längst hat der Konflikt , der mit einem Streit um Häuser in Ost- Jerusalem begann, auf Städte mitten in Israel übergegriffen.