Vor Olympia: Japan weitet Corona-Notstand aus

Quelle: DPA - vor 1 Woche



Petition in Japan: Absage der Olympischen Spiele gefordert 00:58 Tokio, 07.05.21: Eine Online-Petition in Japan mit der Forderung nach einer Absage der Olympischen Spiele in Tokio ist innerhalb von zwei Tagen von mehr als 200 000 Menschen unterzeichnet worden. Sie trägt den Titel «Sagen Sie die Olympischen Spiele in Tokio ab, um unser Leben zu schützen»....