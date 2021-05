Politikfragen Andauernde Kämpfe in Nahost - Israel verschärft Angriffe auf den Gazastreifen - Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) https://t.co/lS4EONhlWG vor 34 Minuten Bernhard Schulyok #Eskalation in #Nahost: #Israel verschärft seine Angriffe gegen die #Hamas So einfach ist es nicht. An der Eskalati… https://t.co/15qwy1Cl5P vor 3 Stunden G.J. Gebauer RT @faznet: Nach fortwährenden Raketenangriffen militanter Palästinenser hat Israels Armee in der Nacht zum Freitag ihre Angriffe auf den G… vor 3 Stunden Nina Pott RT @faznet: Nach fortwährenden Raketenangriffen militanter Palästinenser hat Israels Armee in der Nacht zum Freitag ihre Angriffe auf den G… vor 3 Stunden GRR RT @faznet: Nach fortwährenden Raketenangriffen militanter Palästinenser hat Israels Armee in der Nacht zum Freitag ihre Angriffe auf den G… vor 3 Stunden bitterlemmer #Hamas und #Hizbollah sind islamfaschistische Terrororganisationen. Sie gehören zerschlagen, ihre Anführer und Drah… https://t.co/RXglbbDFui vor 4 Stunden