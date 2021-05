17.05.2021 ( vor 2 Stunden )



"Ich trag' dich durch die schweren Zeiten, so wie ein Schatten werd' ich dich begleiten. Denn es ist nie zu spät, nochmal durchzustarten, wo hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten." Wenn es dieses Lied von Udo nicht schon gäbe, würde Mandoki es jetzt schreiben: Er gratuliert ihm zum 75. "Ich trag' dich durch die schweren Zeiten, so wie ein Schatten werd' ich dich begleiten. Denn es ist nie zu spät, nochmal durchzustarten, wo hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten." Wenn es dieses Lied von Udo nicht schon gäbe, würde Mandoki es jetzt schreiben: Er gratuliert ihm zum 75. 👓 Vollständige Meldung