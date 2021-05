17.05.2021 ( vor 5 Stunden )



Der Inzidenzwert in Deutschland ist inzwischen auf einem Niveau, welches die Zurücknahme einiger Corona-Maßnahmen nötig macht, sagt der CDU-Vorsitzende Der Inzidenzwert in Deutschland ist inzwischen auf einem Niveau, welches die Zurücknahme einiger Corona-Maßnahmen nötig macht, sagt der CDU-Vorsitzende Armin Laschet . Dafür müsse der Bund auch einen Flickenteppich in Kauf nehmen. 👓 Vollständige Meldung