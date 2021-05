17.05.2021 ( vor 3 Stunden )



Bisher ist nur in einzelnen Bundesländern die Impfpriorisierung aufgehoben. Ab 7. Juni soll sich nach Plänen von Bund und Ländern aber in ganz Deutschland jeder impfen lassen können. Das Problem dürfte jedoch sein, dass die Termine trotzdem knapp bemessen sind.