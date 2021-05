Burkhard Koop RT @baerbeli04: 5000 Migranten an einem Tag von Marokko nach Spanien. Wann schauen die Grünen-Wähler endlich in das Wahl-Programm der Grüne… vor 1 Minute paqui 080863 Herein Geschnuffelt 😷🐩🐕🐺 WELT: Ceuta: Tausende Migranten schwimmen nach Spanien – Militär rückt an. https://t.co/IR3kdEzlLE über @GoogleNews vor 16 Minuten 🌈🌿 RT @ZDFheute: Marokko: Tausende Migranten schwimmen zu Exklave Ceuta https://t.co/UAALIkzFRh vor 23 Minuten Gina RT @baerbeli04: 5000 Migranten an einem Tag von Marokko nach Spanien. Wann schauen die Grünen-Wähler endlich in das Wahl-Programm der Grüne… vor 27 Minuten SUVragett*In:inninnen RT @baerbeli04: 5000 Migranten an einem Tag von Marokko nach Spanien. Wann schauen die Grünen-Wähler endlich in das Wahl-Programm der Grüne… vor 42 Minuten FalconCrest RT @baerbeli04: 5000 Migranten an einem Tag von Marokko nach Spanien. Wann schauen die Grünen-Wähler endlich in das Wahl-Programm der Grüne… vor 44 Minuten