18.05.2021



In Niedersachsen macht die Polizei einen grausigen Fund: Eine Mutter und ihr Sohn werden tot in einem Haus gefunden. Die elfjährige Tochter der Frau gilt seitdem als vermisst. Nun findet die Polizei ganz in der Nähe eine weitere Kinderleiche. Ob es die Vermisste ist, ist bisher unklar.