21.05.2021 ( vor 6 Stunden )



In den frühen Morgenstunden fällt im Osten Münchens der Strom aus. Ursache ist ein In den frühen Morgenstunden fällt im Osten Münchens der Strom aus. Ursache ist ein Kabelbrand . Ungefähr 20.000 Haushalte in der bayerischen Landeshauptstadt sind betroffen. Die Stadtwerke warnen vor möglichen Verkehrsbeeinträchtigungen. 👓 Vollständige Meldung